Quattro donne incinte ricoverate per Covid, De Luca: «Vaccinatevi»

In Campania in questo momento ci sono quattro donne in gravidanza ricoverate in gravi condizioni per Covid al Policlinico Federico II di Napoli. A parlarne il governatore della Regione Campaniadurante la sua tradizionale diretta social del venerdì pomeriggio.

«Le quattro donne in gravidanza sono tutte non vaccinate. Purtroppo ieri, dopo diverse settimane, è deceduta una bambina nata prematuramente da una mamma positiva al Covid e ricoverata in ospedale. La famiglia di questa donna è completamente no vax. Per questo motivo lancio un appello: dopo tre mesi di gravidanza vaccinatevi altrimenti mettete a rischio la vostra vita e quella del vostro bambino».