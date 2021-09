Vaccini, Bertolaso: “Grazie a Figliuolo escluso un nuovo lockdown”

Stampa

“Credo che grazie a questo lavoro di Figliuolo e di tutti per vaccinare il più possibile gli italiani il rischio di un nuovo lockdown sia davvero, da questo punto di vista, escluso”: Questo è quanto ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro.

“La terza dose – ha spiegato Bertolaso – è importante perché serve ovviamente per risvegliare quelli che possono essere i processi immunitari che, come in tante altre malattie, possono anche perdere la memoria, quindi perdere la loro efficacia dopo qualche mese o qualche anno.

Questa è la procedura più sicura per garantire la copertura immunitaria a quelle che sono le categorie più a rischio, Se la situazione, come speriamo, continuerà a restare tranquilla, e l’Italia sarà tutta o quasi tutta bianca, ritengo – ha aggiunto – che ci si fermerà con i richiami a certe categorie di persone. Se invece la situazione dovesse peggiorare penso che le autorità decideranno di estendere il richiamo anche a tutte le altre categorie”.