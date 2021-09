Covid, in Campania risale nuovamente indice contagio

Stampa

Risale l’indice di contagio in Campania, sostanzialmente stabili i ricoveri in terapia intensiva, in leggero calo quelli nei reparti di degenza ordinaria. E’ il quadro del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid.

Sono 394 i nuovi positivi su 20.275 test per un tasso dell’1,94% rispetto all’1,54% di ieri. Una vittima nelle ultime 48 ore.

In terapia intensiva 22 (più 1) le persone, 332 i ricoveri in degenza ordinaria (339 il dato precedente9) (ANSA).