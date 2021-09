Covid, in aumento in Campania il tasso di mortalità: solo in Puglia è più alto

Stampa

Nell’ultima settimana c’è un dato, sul fronte Covid, che è da tenere sotto osservazione: la letalità (per 100.000 abitanti). È il rapporto – come riporta il “Quotidiano del Sud” oggi in edicola – tra decessi e positivi Covid, e vede qui il secondo indice più alto, nell’ultima settimana. L’Instant Report Covid- 19 Altems – riferito al periodo 7-13 settembre – stima la Campania al 3,77 x 1.000. Solo in Puglia (4,08 x 1.000) se ne registra uno più eleva- to. Il quadro, però, è sotto controllo. La soglia attuale, comunque, è distante dai picchi maggiori, rilevati a marzo 2020.