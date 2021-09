Incidente stradale in Toscana: in gravi condizioni 37enne originaria di Capaccio

Stampa

E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cisanello, con traumi al torace e all’addome di grave entità, una donna originaria di Capaccio Paestum. La 37 anni, che da qualche tempo residente a Pisa – come riporta il sito web infocilento.it – è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in Toscana, a Capannori, in provincia di Lucca. L’auto su cui viaggiava, una Skoda, si è scontrata frontalmente contro un camion che viaggiava in direzione opposta. Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere per affidarla alle cure dei sanitari del 118.