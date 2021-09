Covid, De Luca: “Dati rassicuranti. Nessun picco dopo riapertura scuole”

Stampa

Vincenzo De Luca fa il punto sull’emergenza Covid in Campania. Nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, il governatore campano ha parlato di “dati ad oggi rassicuranti sul piano nazionale e regionale” commentando la situazione epidemiologica.

“Non registriamo picchi di contagio, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive – dice in diretta Fb – Dopo la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante”.