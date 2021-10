Covid, in calo intensive e ricoveri: le regioni ancora vicine alla zona gialla

Stampa

Scende il numero dei pazienti nei reparti ospedalieri (3.118) e in rianimazione (429), con 20 ingressi in intensiva in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è all’1,2%, con il bollettino dell’1 ottobre che segnala 3.405 nuovi casi rilevati su 293.469 test giornalieri

In 24 ore sono stati effettuati 293.469 tamponi, di cui 108.899 processati con test molecolare e 184.570 con test antigenico rapido

Stabile la percentuale di positivi sui tamponi giornalieri: è all’1,2%

I decessi registrati in 24 ore sono 52 (con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia), con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 130.973

Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva: sono 429, 11 in meno rispetto al 30 settembre

Sono 20 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore

Calano anche i ricoverati con sintomi: sono 3.118 (-80). Sono 90.105 le persone in isolamento domiciliare (-565)

Al momento nessuna regione ha i parametri dei ricoveri sopra le soglie di occupazione fissate per il passaggio in zona gialla (10% intensive e 15% altri reparti), ma alcuni territori sono vicini ai limiti: la Calabria è all’8,4% delle rianimazioni e al 14,6% degli ordinari, mentre la Sicilia è al 12,4% dei posti occupati nei reparti non critici