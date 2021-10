Ironia De Luca: “Voto storico di Napoli come quello dei chiancarelli”

Stampa

Non è mancata qualche stoccata a Salvini e Meloni per il risultato delle amministrative in Italia da parte del Governatore della Campaniapresente in serata aper incoronare la riconferma derivata dalle urne di

“Il voto nazionale fa capire che la gente vuole gente seria e non più cafonerie e cialtronerie e atteggiamenti sboroni. Il risultato di Enzo Napoli è straordinario cosi come il risultato storico dei Figli delle Chiancarelle”, ha concluso in maniera ironica tra i sorrisi dei cronisti il Presidente della Regione.