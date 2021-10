Torna la campagna solidale di Actionaid ‘Tutti a scuola’

Stampa

Torna la campagna solidale “Tutti a Scuola!” promossa da Actionaid per contrastare dispersione e poverta’ educativa in Italia e nel Sud del mondo.

Fino al 31 ottobre si puo’ donare con un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45511, fondi che serviranno per realizzare una nuova scuola e lottare contro i matrimoni forzati in Malawi e riqualificare architettonicamente quattro plessi scolastici a Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria.

Proprio per accendere i riflettori su poverta’ educativa e abbandono scolastico in Italia e in Malawi, il 10 ottobre in venti piazze tra Milano, Roma e Napoli ci saranno i volontari di ActionAid con “Dream Book”, iniziativa solidale giunta alla terza edizione. Con un piccolo contributo sara’ possibile acquistare “il quaderno che realizza i sogni dei bambini” e sostenere la campagna “Tutti a Scuola!”.