Covid, impennata di decessi in Campania: nell’ultima settimana è al secondo posto

Decessi dei pazienti positivi: in Campania il secondo dato più alto, nell’ultima settimana. Il dato emerge – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – dal report di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica. Il periodo considerato va dal 28 settembre al 4 ottobre scorsi. La letalità grezza apparente – ossia il numero di pazienti deceduti al Covid 19 – assegna il valore più elevato (4, 42 x 1000) al Friuli Venezia Giulia. Subito dopo (4,26 x 1000) troviamo la Campania. Ma sono lontani i picchi pandemici dell’anno scorso.