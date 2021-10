Aborto vietato: anche in ospedali campani c’è il 100% di obiettori di coscienza

Stampa

In Italia ci sono almeno 15 ospedali in cui il 100% dei ginecologi è obiettore di coscienza. E’ il dato principale – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – che emerge dall’indagine “Mai dati!” presentata durante il Congresso Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. Secondo la Relazione, infatti, spiega l’associazione Coscioni, il massimo di obiettori che risulta è dell’ 85,8% in Sicilia. Le Regioni in cui ci sono ospedali con il 100% di ginecologi obiettori di coscienza sono 10: Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, Puglia.