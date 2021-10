Burioni, ‘mi aspettavo dimostrazioni lavoratori per vaccino non contro’

Stampa

“Dopo oltre 130mila morti” per Covid-19 solo in Italia, “e con un vaccino più sicuro di quello che i nostri figli fanno contro il morbillo, mi sarei aspettato di vedere dimostrazioni di lavoratori per avere il vaccino, non per evitare di farselo”.

Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Scientificamente la situazione è chiarissima – scrive lo scienziato in un altro tweet – Abbiamo un vaccino estremamente sicuro ed efficace. Deve vaccinarsi il maggior numero di persone possibile. Come raggiungere questo risultato è decisione politica. La scienza vi ha dato il vaccino e non è poco. Adesso tocca a voi”.