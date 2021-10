Incendio capannone in Campania: aria irrespirabile, scuole chiuse nel Beneventano

Stampa

Una nube nera ha avvolto gran parte della Valle Caudina e il fumo denso e tossico è arrivato anche nel Napoletano e nel Casertano e sta creando disagi anche nei pressi dell’ aeroporto di Capodichino. Un vigile del fuoco ricoverato in ospedale per intossicazione. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri all’interno dello stabilimento Sepa nel nucleo industriale di Airola. Scuole chiuse nella giornata di oggi ad Airola (Benevento) a seguito del vasto incendio. Il Comune di Airola ha invitato i cittadini a chiudere le finestre di casa e a non uscire dalle proprie abitazioni. Anche l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a mettere a riparo gli animali domestici.