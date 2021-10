Meteo, venti gelidi sulla Campania. Ma da lunedi ci sarà l’ottobrata

Stampa

In queste ore un vortice ciclonico sta interessando le regioni meridionali con piogge diffuse, nel frattempo sul resto d’Italia avanza l’alta pressione oceanica. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che precipitazioni diffuse con temporali interesseranno ancora la Sicilia e localmente la Calabria, piovaschi invece sul resto del Sud. Venti forti di Grecale con raffiche fino a 80 km/h sferzeranno le coste adriatiche centro-meridionali, quelle tirreniche e quelle ioniche.

Sarà ben soleggiato sul resto d’Italia, ma farà piuttosto freddo, infatti al primo mattino le temperature saranno decisamente invernali con 3-5°C previsi in città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma. In calo anche a Napoli. Da venerdì e soprattutto nel weekend l’alta pressione delle Azzorre avanzerà gradualmente su gran parte delle regioni portando una stabilità atmosfera che potrebbe durare per parecchi giorni. Inizierebbe così la tipica “ottobrata” con temperature decisamente miti di giorno (fino a 20-22°C) e fredde di notte.