Consiglio comunale: 5 ripescati, Loffredo e De Maio in corsa per la presidenza

Dopo le nomine degli assessori politici della nuova giunta Napoli, anche il consiglio comunale di Salerno cambia ancora volto con l’ingresso di cinque nuovi consiglieri che sono stati “ripescati” tra i primi non eletti delle liste che compongono l’esecutivo cittadino. Cinque gli assessori che il sindaco ha scelto tra i politici. In Campania Libera subentrano ai neo eletti assessori Packy Memoli e Alessandro Ferrara Salvatore Telese (già consigliere con De Luca) e la new entry Arturo Iannelli. Nella lista Salerno per i giovani il posto di Paola De Roberto, neo assessore alle Politiche sociali e quelle giovanili,. consente il rientro a Palazzo di Città di Gianluca Memoli. Nella lista Popolari e moderati, l’assessore riconfermato Gaetana Falcone cede il posto in consiglio a Barbara Figliolia. Nel Psi, con l’ingresso in giunta di Massimiliano Natella, subentra Tonia Willburger, assessore uscente alla Cultura. La carica di presidente del consiglio comunale, ricoperta nella precedente consiliatura dal neo assessore Ferrara, potrebbe toccare ai Progressiti per Salerno, rimasti fuori dalla giunta: in corsa ci sono gli ex assessori Dario Loffredo (che appare favorito) e Mimmo De Maio.