Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola domenica 31 ottobre

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Appalti, voti e cooperative. Nel mirino i Servizi sociali. Le rivelazioni di Zoccola e l’ok del Riesame: la Procura accelera sui nuovi filoni.

Di lato: La storia. Pasquale e Cristophe «Avremo una figlia»

Salerno. Il “Palazzetto” d’oro. Mancano 18 milioni

Il caso. Lambiase assessore. Ambientalisti contro

A centro pagina: Corbara. «Temiamo contagi. Sospendete la mensa». Ma è lite col dirigente

Montano Antilia. Antonietta negativa dopo settanta giorni «Ora c’è speranza»

Di spalla: Speciale derby. La Salernitana sogna di fare lo sgambetto al Napoli capolista

La sfida all’Arechi. Carica Colantuono. E Osimhen non c’è

L’intervista. Chiambretti show «Bello il granata»

Taglio basso: Agropoli. «Ridateci il Pronto soccorso». Centinaia in piazza, c’è il papà di Tommy: «Basta tragedie»

Ed ancora: Scafati. Autista colto da un malore. Medico guida l’ambulanza

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

«Napoli si liberi di De Luca». Caldoro: i territori agonizzano, Campania ultima in ogni classifica. L’inchiesta. L’ex presidente della Regione analizza il Sistema Salerno. «Il sindaco è espressione di una cultura riformista che dovrebbe indurlo a decisioni conseguenti»

Di lato: Ecco gli indizi che portano alla camorra

Sale il contagio 117 casi Covid nel Salernitano

La foto notizia: Colantuono sprona “Dobbiamo provarci”. Il Napoli senza Osimhen alla vigilia audio choc. Oggi alle 18 il derby all’Arechi

Di spalla: Eboli. Pistolettate in pieno centro. Tutti identificati

Cicerale. L’ex sindaco aggredisce il consigliere Rizzo. Scuse e denunce

Battipaglia. All’Urbanistica c’è Lambiase con la Francese

Taglio basso: San Severino. Colonscopia innovativa 3D al “Fucito”

La domenica. La tecnologia difende l’arte (di Gerardo Pecci)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Un’impresa per la classifica e per i tifosi. All’Arechi Salernitana – Napoli. Piccolo vantaggio per i granata, non gioca Osimhen. Gli ultras contestano il divieto di trasferta. Arechi blindato

A centro pagina: “Terza dose non in contrasto col vaccino anti influenzale”. Dosi di Moderna per chi ha avuto Astrazeneca o Jhonson. Covid in aumento, il dottor Saggese Tozzi fa il punto della situazione.

Ed ancora: Nocera Inferiore. Sull’ospedale si infiamma lo scontro politico pre elettorale

Salerno. E’ morto a 86 anni il maestro acconciatore Matteo Avallone

Taglio basso: Si riaccendono le luci del Verdi. Stagione concertistica. In anteprima gli spettacoli

I box in alto; Franco Mari: “Il Comune assuma i lavoratori coop”. Critico anche Salvatore Forte.

Covid: restrizioni sulla movida. De Luca: “Mascherine all’aperto fino al 31.12”

