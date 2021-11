Contagi, nell’ultima settimana aumento del 32%: in Campania toccato il 51,9%

Stampa

La curva dei contagi Covid continua a salire. L’aumento dei casi continua a essere sostenuto. Per la seconda settimana consecutiva i nuovi positivi – come riporta il sito web repubblica.it – sono un terzo in più rispetto a quelli dei sette giorni precedenti. Tra lunedì 25 e ieri le infezioni scoperte sono state 30.792, contro le 23.305 del periodo 18-24 ottobre. L’incremento è del 32,1%, praticamente identico a quello registrato la scorsa settimana (32,3%). Non si può più parlare di effetto dell’incremento dei tamponi dovuto all’obbligo del Green Pass per lavorare, visto che i test sono stati 3 milioni e 202mila fino a ieri e 3 milioni e 324mila fino a domenica 24. Sta crescendo, purtroppo, la circolazione del virus.Tutte le Regioni stanno osservando un aumento dei nuovi casi. Ad andar peggio è quella dove ci sono state più manifestazioni No Vax. Ecco i dati. Il Friuli Venezia Giulia passa da 819 a 1.541 casi (+722, +88,1%), la Provincia Bolzano da 468 a 792 (+324, +69,2%), la Sardegna da 129 a 217 (+88, +68,2%), la Campania da 2.490 a 3.784 (+1.294, +51,9%).