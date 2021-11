Covid, monitoraggio Iss: Campania prima regione in Italia per aumento positivi

Stampa

La Campania è la prima regione in Italia per aumento di positivi al Covid-19 secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dall’Istituto superiore di sanità. La Campania, così come il resto del nostro Paese, sta affrontato quella che è ormai stata definita la quarta ondata di questa pandemia di Coronavirus, cominciata ormai nel febbraio del 2020, quasi due anni fa. L’aumento dei contagi sta colpendo anche i più piccoli, soprattutto coloro che, per età, non possono ricevere il vaccino. A Napoli, un bambino di soli 10 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Per curarlo, è stata attivata una task force con l’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive e in prima linea nella lotta al Covid, che ha visitato il bambino nel nosocomio pediatrico, dal momento che le sue condizioni non ne consentono il trasferimento.

Fonte Fanpage