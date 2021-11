Contagi, impennata di casi in Campania: la Regione lavora al piano di emergenza

Stampa

Continua ad aumentare in Campania l’indice di contagio. Nelle scorse 24 ore sono 869 i casi positivi al Covid su 26.309 test esaminati. Giovedì l’indice di contagio era pari al 3,26%, ieri è stato del 3,30%. Sei i morti, cinque nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola -registrato successivamente.Negli ospedali resta invariato a 17 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e resta invariato a 290 anche in degenza. Nonostante questo, è proprio la situazione degli ospedali ad allarmare maggiormente il presidente della Regione Vincenzo De Luca. «Dobbiamo sapere – ha detto nel corso della tradizionale diretta Facebook – che se cresce ancora di più la percentuale di positivi soprattutto non vaccinati, noi avremo i nostriospedali di nuovo ingolfati di pazienti Covid. Martedì – ha aggiunto – abbiamo previsto una ulteriore riunionecon i direttori generali delle Asl per fare il punto sui posti letto».