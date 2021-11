Covid, il bollettino di oggi: 7.569 nuovi contagi e 36 decessi

Stampa

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.569 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.544. Diminuiscono i tamponi effettuati: 445.593, contro i 540.371 di ieri.

La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – quindi molecolari più antigenici rapidi – è all’1,7% (ieri era 1,6%). Sono 36 i morti (compreso qualche riconteggio), 5 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri.

È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 novembre.

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 1.020, poi il Veneto con 878 e la Campania con 875. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 458, con 29 nuovi ingressi

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.860.061. Le vittime in totale sono 132.775, con 36 decessi segnalati nell’ultimo bollettino (ieri erano 53, compresi altri riconteggi). I guariti sono 3.411 nelle ultime 24 ore e 4.608.056 in totale. I ricoverati con sintomi sono 3.647 (+50). Sono invece 115.125 le persone in isolamento domiciliare (+4.063). I tamponi sono in tutto 110.802.257 – di cui 64.864.335 processati con test molecolare e 45.937.922 con test antigenico rapido -, in aumento di 445.593 rispetto al 13 novembre. Le persone testate sono finora 36.876.596, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note del bollettino si legge che la Regione Campania comunica che “a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che un decesso registrato oggi risale al giorno 11/11/2021”; la Regione Emilia-Romagna segnala che “è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare”; la Regione Friuli-Venezia Giulia spiega che “il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e di un test positivo rimosso dopo revisione del caso”; la Regione Sicilia comunica che “i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 1 il 13/11/21 – n. 1 il 12/11/21”.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:

34.240 in Lombardia

11.875 in Veneto

8.131 in Campania

13.664 in Emilia-Romagna

8.882 nel Lazio

11.850 in Piemonte

7.090 in Sicilia

7.331 in Toscana

6.861 in Puglia

3.899 in Friuli-Venezia Giulia

3.121 nelle Marche

4.441 in Liguria

1.466 in Calabria

2.567 in Abruzzo

1.217 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.679 in Sardegna

1.474 in Umbria

1.384 nella Provincia autonoma di Trento

624 in Basilicata

503 in Molise

476 in Valle d’Aosta.