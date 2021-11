Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola lunedì 15 Novembre

Stampa

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Contagiati come l’anno scorso. Benvenuti nella quarta ondata. In provincia 841 infetti in 7 giorni: 120 ogni 24 ore. Il Covid torna ai livelli della primavera.

A centro pagina: Fisciano. Docente positivo. Scatta l’isolamento per quattro classi

Picentini. Castagne proibite. Il boom di focolai fa saltare le sagre

Di lato: Furore. Giù dal fiordo. Natale si cerca in alto mare

Nocera / Pagani. Rapina in 2 farmacie. Bottino di mille euro

Battipaglia. Pasticcio al Comune “Delibera” la triade

Oliveto Citra. Odissea ambulanze «Non c’è il medico»

Di spalla: L’inchiesta. Il business posta in mano alla coop. Deroga per il bis

Il progetto. Il Casino Sociale e il Teatro Verdi cambiano faccia

Taglio basso: Salernitana. Cessione, i tifosi non si fidano. Oggi scade il termine per le offerte: «Serve un club solido»

L’altro calcio. La Giffonese gioca in otto e perde tutto. Sos salvezza

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

Vaccino ai bimbi? Non è cosa. L’infettivologo Greco: i possibili danni più gravi della stessa malattia. Covid. Il popolare clinico contro gli allarmismi: «Ora va molto meglio». 119 positivi in provincia. Allarme a Fisciano per una docente infetta. Bar chiuso per 5 giorni

Di lato: Sos diabete. In Campania troppi i casi

Qualità della vita ancora bocciati. Siamo 77esimi

A centro pagina: Oggi si conosceranno le offerte per l’acquisto del club granata. Nuovi rinvii nell’aria. Troppe ombre sulla cessione

Di spalla: Unioncamere. Entro gennaio 21mila posti nelle aziende

San Severino. Già tre gli avversari per Antonio Somma. Scalpitano Lupone Ansalone e Romano

Furore. Al Fiordo in cerca della salma del giovane Natale

Taglio basso: Il viaggio. Suggestioni d’autunno al Cairo

L’anticipazione. In un libro la storia di Lotta Continua a Salerno. Da oggi sugli scaffali

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

L’ex Assessore De Maio: “Non mando segnali con un’assenza”. “Anche 5 anni fa non ero presente alla proclamazione, ora si convochi il Consiglio e si inizi a lavorare. Salzano ha sbagliato”. Oggi riunione dei capigruppo

A centro pagina: “Dopo i lavori così si può rilanciare il Casino Sociale”. Aniello Melfi: “Ho protocollato al Comune una serie di proposte”. Ex cerimoniere per 20 anni ora si occupa di ristoranti. “Il mio cuore èsemprelì”

Ed ancora: La curiosità. Il predecessore di Marchetti alla Salernitana fu il colonnello Enrico Chiari

Per corruzione. La Cassazione assolve Mons Scarano. A Salerno non si sa

Taglio basso: Scioglimento Pagani Servizi. Scoppia il caos in Consiglio. Opposizioni all’attacco

Calcio. Paganese, clamoroso ko. La Cavese batte il Portici

I box in alto: Salernitana, ultimo giorno. Acquirenti, ora o mai più. Oggi sarà la volta buona? Ansia tra i tifosi

