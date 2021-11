Green pass: Brunetta, d’accordo con Fedigra, sì linea rigore

Stampa

“Sono d’accordo con Fedriga: essere più drastici ancora, per aprire non per chiudere, se no finisce nel lockdown. Il governo continua nella sua linea di rigore del green pass, aperto se necessario a trovare ulteriori forme di responsabilità e rigore, aperti quindi ai suggerimenti delle Regioni”.

Lo ha detto il ministro della Pa Renato Brunetta, a

Porta a Porta che andrà in onda stasera, facendo riferimento alla proposta di applicare le restrizioni solo ai non vaccinati e alle posizioni del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

“In consiglio dei ministri – ha fatto notare Brunetta

rispondendo ad una domanda di Bruno vespa sulla posizione del governo – è sempre passato il green pass, oggi ho votato la fiducia, ha votato anche la Lega, hanno votato tutti. Siamo nella filosofia del green pass. Se serve questa filosofia per aprire non per chiudere, la rafforziamo, io sono d’accordo con Fedriga”.