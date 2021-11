Salerno: venerdì studenti in piazza per chiedere un “trasporto efficiente”

Stampa

Scenderanno in piazza gli studenti della Provincia di Salerno che si mobiliteranno per “delle scuole sicure, un trasporto efficiente ed un benessere psicologico garantito!” Come si legge in una nota dell’Unione degli Studenti di Salerno, “ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia da Covid-19 la fase di precarietà che la scuola viveva già da prima del 2020 è solo venuta a galla, mostrando i problemi strutturali e le contraddizioni che ogni giorno noi studenti e studentesse viviamo sulla nostra pelle”.

“Nella nostra regione, come in tutto il nostro paese, il diritto allo studio é l’ultimo punto sull’agenda politica di chi ci governa, in Campania il tasso di dispersione scolastica è perennemente superiore alla media nazionale”

Scuole pericolanti, trasporti affollati e insufficienti e un benessere psicologico non garantito sono tra i motivi per cui il 19 novembre noi studenti e studentesse saremo ancora una volta in piazza ribadendo che, noi a questo modello non va bene e non ci stiamo.

“Rivendichiamo con forza: un’edilizia sicura, ecologica, al servizio della didattica di tutta la comunità territoriale; trasporti sicuri, accessibili, non sovraffolati e estesi alle zone periferiche; il benessere psicologico garantito con gli sportelli d’ascolto.”