Contagi, il sindaco Napoli rassicura: “A Salerno situazione sotto controllo”

La situazione Covid, a Salerno città, è sotto controllo. Lo ha dichiarato – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – il sindaco Vincenzo Napoli ribadendo la necessità non solo di sottoporsi al vaccino ma anche alla terza dose. “A Salerno il contagio da covid 19 credo sia assolutamente sotto controllo, sono condizioni – naturalmente – in evoluzione e non è possibile ipotizzare scenari tranquilli ma il nostro tasso di incidenza è inferiore a quello della regione Campania”. Il primo cittadino ha ribadito che la città capoluogo, in quanto a contenimento, è “ben piazzata in Italia ma questo non significa che noi siamo tranquilli né che possiamo abbassare la guardia; significa stare ben tutelati dalla mascherina e vaccinarsi tutti con la terza dose”.