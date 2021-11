Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola giovedì 18 Novembre

Stampa

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

La Campania come l’Austria «Non vaccinati in lockdown». Offensiva del governatore contro i “no vax”. Infetti in corsia: chiuso reparto a Battipaglia

Di lato: Giallo a Fuorni. «Visita in carcere degli agenti Usa». Scatta l’inchiesta

Ex Pastificio Amato. La demolizione sotto controllo. Treni, niente alt

Appalti e Coop. Il Comune evita di dare risposte. Protesta operai

A centro pagina: Eboli. Rissa con coltellate. Ferito noto barista

Preso l’aggressore

Siano. Bombe a politici e titolari d’aziende. Pene confermate

Di spalla: Salernitana/la vendita. Lotito, ombre sulla cessione. Sos alla Procura

Salernitana / Trattative. Figc: abbiamo fiducia nel lavoro dei trustee

Salernitana / Arechi. Arriva la Juventus. Tornelli e il tunnel

Taglio basso: Baronissi. La carica dei 1.700 per 10 posti. Da lunedì i test al PalaIrno: s’assumono 8 tecnici e 2 vigili

Cava de’ Tirreni. Caso Arianna. Per i genitori una cartella dalle Entrate

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

Bilancio opaco, altro esposto. Coinvolta di nuovo la Corte dei Conti ma il Comune oppone il silenzio. Il palazzo. Cifre oscure sulle vecchie partite del documento contabile. Importi incredibili nelle poste ventennali e recupero entrate fortemente a rischio

Di lato: Motivazioni Crescent. Strana proroga

Auto truccate. Sei rivenditori nell’affaire

A centro pagina: Troppi contagi in corsia. Morte di un’anziana che aveva contratto l’infezione in reparto. Allarme a Nocera e Battipaglia

Di spalla: Piana del Sele. Vertice Antimafia. Parte la petizione per Nicola Gratteri

Eboli. Per la presidenza del Consiglio oggi è il giorno della verità

Salernitana. Tifosi in allarme. Ora la cessione diventa un rebus

Taglio basso: Il lutto. Etel Adnan. Le lacrime di Baronissi

L’allarme. Olevano, l’arte abbandonata (di Paolo Romano)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

“Savastano? Basta anticipazioni sulla colpevolezza”. Giovanni Annunziata, il nuovo legale all’attacco. “Proprio la vicenda giudiziaria risalente ai primi anni del 2000, con l’assoluzione dell’ex assessore, dovrebbe far riflettere”.

A centro pagina: Capigruppo scelti via email, è trasparente? Inviata la lettera ai candidati subentranti agli assessori che si sono dimessi. Il Consiglio espropriato delle sue prerogative

Ed ancora: Il trucco. In questo modo si evita un Consiglio per proclamazione degli eletti

Il motivo. Chiudere entro il 25 per evitare che i consiglieri non votino per le provinciali

Il caso D’Elia. Spionaggio americano nel carcere di Fuorni 5 stelle nel caos

Premio Giovanni Paolo. Riconoscimenti per Schiavone, per l’ingegner Carbone e alla memoria di Veronica

Di lato: Una canna fumaria di troppo. “L’amministratore ha sbagliato locale”. Parla Enzo Saviani

Taglio basso: Battipaglia. Due casi di Covid. Ricoveri sospesi

Voto di scambio. Aliberti: “Finalmente potrò parlare”. Scafati: udienza rinviata, ex Sindaco all’attacco

I box in alto: Coop, gli operai licenziati sono 29. Nuova protesta. In 59 restano col fiato sospeso

De Luca contro i no vax. “Rimane solo il Napalm, il lanciafiamme l’abbiamo già introdotto”

