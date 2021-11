Covid, da lunedi Friuli in zona gialla. Altre 5 regioni sono a rischio

Stampa

A decidere quali Regioni passeranno in zona gialla da lunedì 29 novembre sarà il monitoraggio dell’Iss di domani, a cui seguirà l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Per il Friuli Venezia Giulia la zona gialla è già decisa, visto che ha superato abbondantemente tutti e tre i limiti negli indicatori decisionali. Ce ne sono diverse, però, che dovrebbero salvarsi anche questa settimana e restare in zona bianca, ma che continuano ad essere in bilico tra i due colori. È il caso della Provincia di Bolzano, che è calata all’8% in terapia intensiva e che però supera il limite con il 16% in area medica. Attenzione massima anche sulla Calabria (7% terapia intensiva, 12% area medica), sul Lazio (9% terapia intensiva, 11% area medica), sulle Marche (10% terapia intensiva, 7% area medica) e sulla Valle d’Aosta (6% terapia intensiva, 13% area medica).

Fonte fanpage.it