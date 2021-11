Dad in Campania, il preside Turchi boccia Bonavitacola: “Proposta assurda”

Stampa

La proposta fatta dal vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, che nella giornata di mercoledì aveva chiesto, in sede di Conferenza Stato-Regioni il ritorno alla didattica a distanza a partire dal prossimo 8 dicembre e fino al 10 gennaio, non trova consensi – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – da parte dei dirigenti scolastici, che bocciano la proposta e sperano che vengano respinta anche dal Governo.“Ho letto questa proposta di Bonavitacola, che credo sia in realtà partita dal governatore De Luca. Sono assolutamente contrario, perchè questi ragazzi hanno già perso due anni della loro vita. La Dad è micidiale. Le scuole devono rimanere aperte il più possibile. Invece di chiedere la Dad per un mese si dovrebbe chiedere l’obbligo di vaccino per tutti gli studenti”, ha affermato Alessandro Turchi, dirigente scolastico dell’Istituto Agrario di Salerno.