Il Green pass rafforzato fa impennare le vaccinazioni: boom di dosi nel Salernitano

L’imminente partenza del Green pass rafforzato ha già avuto un effetto positivo sulle vaccinazioni, anche in provincia di Salerno. Lo certificano, in maniera inequivocabile, i numeri: nel giro di meno di una settimana le vaccinazioni effettuate nei centri vaccinali autorizzati sono passe da 1500 a 6000 al giorno, tanto che si sono cominciate di nuovo a vedere le file per farsi inoculare la prima dose o quella di richiamo Intanto, ieri, si sono registrati altri 179 casi di nuovi positivi nel Salernitano, secondo i dati comunicati dall’Unità di crisi della Regione Campania.