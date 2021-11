Contagi, De Luca stoppa i veglioni: “In Campania serve più rigore che altrove”

Stampa

“Se la situazione resta questa, reggiamo ma per reggere dobbiamo essere rigorosi, qui più che in altre regioni d’Italia”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso ieri – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Dobbiamo essere prudenti. Evitare feste, festini e contro feste, mettersi la mascherina anche all’esterno”. Il governatore sembra pensare a lungo, ipotizzando di evitare feste di fine anno in piazza: “Non so se sia il caso di fare feste di piazza a fine anno. Io sarei per evitarle. Cosa vuoi controllare in una festa del genere?Per quest’anno mi manterrei prudente, teniamoci quello che abbiamo già conquistato”.