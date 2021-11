Salerno, si continua a pagare una Tari molto cara: spesa media di 462 euro a famiglia

Stampa

Quattrocentosessantadue euro: questa la cifra media spesa nel 2021 da una famiglia salernitana per la tassa rifiuti. Quarantasei euro in più – come riporta “Il Quotidiano del sud” oggi in edicola – rispetto alla media regionale (416 euro, 312 la media nazionale), che pure vede una diminuzione dello 0,6% rispetto al 2020.

Nessuna variazione invece per Salerno, che tra i capoluoghi di provincia della Campania è secondo solo a Benevento per il caro Tari. La regione con la spesa media più bassa è il Veneto (232 euro), dove si registra anche una diminuzione del 4% circa rispetto all’anno precedente. Al contrario, la regione con la spesa più elevata resta proprio la Campania (416 euro, -0,6% rispetto al 2020).