Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola venerdì 3 Dicembre

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Vaccini, ora tocca agli alunni. Iniezioni anche nelle scuole. Dal 16 dicembre somministrazioni ai bimbi da 5 a 11 anni. In Campania ambulatori nelle aule

Di lato: Salerno. Le mazzette sugli alloggi. L’inchiesta si allarga

Camera di Commercio. Guerra sulle liste. Esclusa la Claai. Esposto e diffida

Salerno. Marotta divorzia dal “suo” Comune «Un giorno triste»

A centro pagina: Bellizzi. Sos medici di base. In 1.500 sono senza

dottore da 2 mesi

Il report. È boom di contagi. A Scala 37 infetti in quarantott’ore

Di spalla: Salerno. Strada allagata. La panca-ponte per gli studenti

Santa Marina. Viadotto a rischio. Scatta la chiusura

Taglio basso: Nocera Inferiore. Truffe sui risparmi, 11 nei guai. Denaro dato agli imprenditori: la Procura chiede il processo

Eboli. Ecoambiente «Stop miasmi dall’impianto per i rifiuti»

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

Caos vaccini all’Augusteo. Priorità alle forze di polizia senza preavviso, umiliati vecchi e malati. Covid. Anziani per ore sotto la pioggia, poi mandati brutalmente a casa. Campani in coda per le inoculazioni. Ieri circa 200 i positivi. Cluster in Costiera

Di lato: Claudia Pecoraro «Situazione grave Napoli vada via»

Rinnovo camerale. Sulle tante ombre esposto in Procura

A centro pagina: Ecco i conti in tasca al club granata. Colui che acquista non troverà niente. Rischio esclusione e si traccheggia

Di spalla: San Severino. Case popolari. Già scarcerato Giovanni Scafuro

Colpi di mano. Alta Velocità. Con Lagonegro la Basilicata beffa i salernitani

Eboli. Ticket pronti dopo il lungo “sequestro”

Taglio basso: Rea. Al Diocesano l’estro furioso di don Mimì

L’Elzeviro. Diego, santo e dannato (di Hernan Rodriguez Vargas)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Villa Tortorella giù. Una bestemmia contro la cultura. Tringali non parla, il sindaco architetto neppure. A Salerno la politica urbanistica è delegata agli impiegati? Abbattuto edificio storico del periodo liberty

A centro pagina: Stupratore fa lo sciopero della fame ed esce dal carcere. Don Livio Graziano accusato di aver violentato un ragazzo salernitano. Vittima del sacerdote un 13enne che ha avuto il coraggio di denunciare

Ed ancora: La buona notizia. Andrea Volpe: “In arrivo pioggia di soldi per turismo e cultura”

Verso le provinciali. Sergio Parisi: “La legge elettorale è poco democratica”

Di lato: L’intervista. Il pediatra Occhinegro: “Consigliabile far vaccinare i bambini”

Commercialisti. Lunedì si vota il bilancio. Giordano: “Per noi un anno davvero convulso”

Taglio basso: Castel San Giorgio. ià scarcerato il dirigente che ha preso la mazzetta

I box in alto: Luci di artista. Niente lungomare agli ambulanti. La disperazione di 30 venditori.

Elezioni alla Camera di Commercio. L’avvocato della Claai: “Proseguire le indagini”

