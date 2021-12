Navigator, contratti in scadenza: ci sarà prima protesta a Napoli – Governatore ha detto no alla proroga

Stampa

Lunedì 13 dicembre alle ore 10,30, in piazza Plebiscito, Nidil Cgil e UilTemp Campania saranno in presidio nei pressi della Prefettura di Napoli, in concomitanza con il presidio nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, indetto dalle segreterie nazionali per chiedere risposte sul futuro dei Navigator.

In Campania sono oltre un centinaio i lavoratori e le lavoratrici che attendono risposte su ciò che accadrà dopo il 31 dicembre, data di scadenza dei loro contratti. Proprio nei giorni scorsi, il governatore De Luca ha ribadito il suo no ai navigator, scegliendo così le 640 persone assunte grazie al maxi concorso della Regione Campania.

“Per quello che ci riguarda lavoreranno nei centri per l’impiego i giovani che hanno partecipato ai concorsi pubblici della Regione”, aveva infatti dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia, annunciando che per i navigator, alla scadenza del contratto, non ci sarà alcun rinnovo.