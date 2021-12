Gara di Coppa Italia a Genova: Colantuono verso il turn-over

Stampa

Ci mancava solo la Coppa Italia. La Salernitana domani scenderà in campo al “Ferraris” per sfidare il Genoa. Chi vince ha la possibilità di affrontare agli ottavi di finale della manifestazione tricolore il Milan a San Siro ma, al momento, più che una chance da sfruttare questa sembra essere una grana di cui liberarsi al più presto.

In casa dei grifoni, che da quando è arrivato Shevchenko hanno conquistato appena 1 punto in 5 partite, mister Colantuono dovrebbe attuare un po’ di turnover, visto che alle porte c’è l’anticipo di venerdì sera con l’Inter, nuova capolista del campionato di Serie A. Il tecnico granata, che spera pure di recuperare alcuni degli atleti che hanno dovuto saltare la trasferta di Firenze, darà spazio ad alcuni degli elementi fin qui meno impiegati. Avranno la possibilità di giocare dal primo minuto il portiere Fiorillo (quello in terra ligure per lui potrebbe essere un “provino” in chiave campionato, dopo le prove deludenti di Belec), Delli Carri (che al Franchi ha esordito in maglia granata), Jaroszynski (in odore di cessione a gennaio) e Schiavone. Di Tacchio, impiegato solo nel finale del match perso 4-0 in casa dei viola a causa di uno stato di affaticamento, dovrebbe tornare titolare, mentre Obi dovrebbe accomodarsi in panchina ma venerdì ci tiene a giocare contro la squadra che lo ha lanciato in Italia.

Da verificare le condizioni di Vergani, che era stato convocato per la trasferta toscana ma poi non era apparso in distinta (ufficialmente per un’indisposizione). Djuric, entrato in contatto con un positivo al Covid, è stato sottoposto a tampone il cui esito è risultato negativo, ma domani non ci sarà. Colantuono darà fiducia a Simy, stavolta con Bonazzoli dal primo minuto. Rifiaterà sicuramente Ribery.