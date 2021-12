Salernitana: test molecolari confermano i 3 positivi, attesa per gli altri risultati

Stampa

Sono tre ufficialmente fino ad ora i positivi in casa Salernitana: si tratta, come anticipato nel pomeriggio, di un calciatore e due membri dello staff. Lo conferma una nota dell’ASL di Salerno dopo aver appreso i risultati dei tamponi molecolari eseguiti che hanno confermato la positività dei tre precedentemente rilevata con i test antigenici. I risultati fino ad ora pervenuti – commenta in una nota l’Azienda Sanitaria Locale – non hanno fatto emergere ulteriori positivi.

I sanitari dell’ASL stanno proseguendo le attività di verifica e tracciamento in attesa dell’arrivo dei risultati degli altri test eseguiti sull’entourage Salernitana al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a prendere il provvedimento definitivo. Al momento, infatti, è stata rinviata la partenza per il Friuli inizialmente prevista con un volo di linea. La squadra granata raggiungerà Udine, eventualmente, domani con un volo privato qualora non aumenti il numero di positivi.