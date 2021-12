Cinema e teatri campani: avviso da 200 milioni di euro per riconversione green

Stampa

La direzione generale spettacolo del ministero della Cultura (Mic) ha appena pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento “per la promozione dell’ecoefficienza e per la riduzione dei consumi energetici” di cinema e teatri, sia pubblici che privati, da finanziare con 200 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo annuncia – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – il Ministero della cultura. “Siamo al lavoro per vincere la sfida del Recovery”, commenta il ministro Franceschini. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche sull’intero territorio nazionale. Il 40% delle risorse complessive dell’investimento sarà riservato alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)”.