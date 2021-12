Covid dilagante in Campania: si profila nuova stretta di De Luca

Stampa

Continua la crescita vertiginosa del Covid in Campania. Ci sono in regione “situazioni che rendono inevitabili nei prossimi giorni ulteriori misure per il contenimento dei contagi”. Lo ha affermato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, un paio di giorni fa, citando “come esempio di totale irresponsabilità” quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: “Centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid.

Ovviamente, anche ieri, Vigilia di Natale, nonostante le restrizioni governative e le ordinanze di palazzo S.Lucia non sono mancati episodi assembramenti senza mascherina e di feste abusive in strada o in qualche locale in molti comuni del napoletano e in provincia di Salerno soprattutto nell’agro-nocerino sarnese o ad Eboli. E cosi in due giorni i contagi sono saliti a quasi 5000 in Campania (nell’ultimo bollettino odierno) ma destinati inevitabilmente a salire. E cosi all’orizzonte, dopo le festività ecco profilarsi la nuova stretta di De Luca: tra ipotesi stop mobilità tra i Comuni dopo le feste come riportato da il Mattino. Ma alcuni rumors parlano anche di coprifuoco e limitazioni di numero per gli eventi. Il tutto si saprà dopo capodanno.