Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola martedì 28 Dicembre

Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Vaccini e tamponi, è un calvario. Salerno, centinaia di persone in fila e liti sulla precedenza. L’Asl: risolveremo.

A centro pagina: Sos epidemia/1. Salgono i contagi. Altri 248 positivi. Lutto a Bracigliano

Sos epidemia/2. «Coristi infetti». Salta il concerto a San Severino

Di spalla: Sala Consilina. Incidente fatale per una 33enne. Arrestata l’amica

Eboli. Evita pestaggio. Gli sfasciano auto a colpi di mazze

Pagani. Il manager Sam vuole lasciare «Pieni poteri»

Di lato: Salerno. Muore dopo visita al Pronto soccorso. Ci sono 2 indagati

Salerno. Metro, il Comune paga due milioni

Salerno. Anziano in difficoltà. L’aiutano i finanzieri

Taglio basso: Vendita Salernitana. Non resta che essere ottimisti. Il presidente Figc: la salvezza? Proprietà che dia continuità

I numeri. Conti granata con l’attivo. Ma occorre la cessione

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

La baraonda del vaccino. Centri nell’anarchia, cittadini allo stremo, intervengono i carabinieri. Covid. Disagi e rabbia di migliaia di salernitani, Asl totalmente inetta. Aumentano decessi e ricoveri in Campania. Ieri nel Salernitano circa 250 i positivi

Di lato: Ora il Ruggi nasconde i propri limiti

Vendita beni «Fermiamola». Deep in campo

A centro pagina: Fa buio per i granata. Bilancio con riserva. Gli svizzeri in fuga e un altro positivo. Nuove nubi e cessione più lontana

Di spalla: Strutture. Piscina Vitale. Tempi lunghi per la riapertura

Sassano. Tragico impatto. Muore 33enne. Arrestata l’amica che era ubriaca

Occhiello. La scure di Donato «Al Comune va tutto malissimo»

Taglio basso: Agropoli. Pugno duro del sindaco contro i botti

La memoria. La segnaletica dello Sbarco (di Paolo Romano)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Clemente Rispoli: “Ecco l’offerta per la Salernitana”. Parla il patron della Real Sud. Cerruti tiene i rapporti con Gravina. “Con me Francesco Agnello, il fondo lussemburghese con Francesco Di Silvio e Maurizio Guazzerotti. Oggi chiudiamo la new diligence e domani la presentiamo. Voglio Nello Aliberti presidente nel Cda. I conti della società granata sono a posto”

A centro pagina: “Deficit di sostituzione di mille persone tra nascite e decessi”. “Manca un centro per la fertilità. Pochi bimbi, diversi i fattori”. Il dottor Giorgio Colarieti illustra la situazione a Salerno per il calo di natalità

Ed ancora: La richiesta di Avella. Manutenzione pubblica: “Assunzioni ad horas”

Il fatto. Iva Zanicchi a Sanremo con un brano dell’ebolitano Vito Mercurio

Taglio basso: Salerno. Brignano bloccata dai tir. Insorge il Comitato

La manifestazione al Comune. Gibboni: “Porto sempre Campagna nella mia musica e nel cuore”

I box in alto: La piscina Vitale chiusa a tempo indeterminato. Brutta tegola per lo sport salernitano

Si sfiora la rissa per vaccinarsi a S. Eustachio. Arriva la polizia. Caos anche all’augusteo e a S. Margherita

