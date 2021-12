Ondata Covid, a Maiori ASL al collasso: sindaco avvilito

Stampa

Il dato ufficiale dei contagi a Maiori è di 84, sono questi i dati della piattaforma che viene aggiornata con lentezza. Ovviamente non sono i dati effettivi: ci giungono notizie anche dai laboratori di analisi e dalle farmacie».

È così che il sindaco di Maiori, Antonio Capone, esordisce in un video pubblicato su Facebook in cui si annunciano le novità nella gestione dei casi Covid.

«La situazione – commenta – è abbastanza delicata e sotto certi aspetti preoccupanti, in linea con il resto d’Italia. Sicuramente però la situazione è diversa rispetto a un anno fa, grazie alla scienza, ai vaccini e alle cure, alle norme di prevenzione. C’è da dire che i casi che abbiamo non hanno sintomi gravi, ma è questa variante che è così: un virus molto veloce e contagiosa ma con sintomi lievi, mal di testa o un po’ di raffreddore. Abbiamo solo qualche caso con sintomi più forti, tra chi non è vaccinato o tra chi è vaccinato ma ha sviluppato pochi anticorpi».

E poi annuncia che stamattina il COC comunale si è riunito per programmare le misure da prendere per affrontare la quarta ondata.

«Voglio rispondere alle polemiche ricordando che noi negli ultimi mesi siamo stati estromessi dalla gestione dei contagi da parte dell’ASL, che però è collassata e non riesce più a gestire la mole di positivi».

Questa la premessa che introduce la decisione di «intervenire a supporto dell’ASL come qualche tempo fa, anche se non so quanto sia possibile riavere l’USCA al porto e il nostro centro vaccinale. Per un Sindaco è mortificante non poter dare delle risposte ai cittadini che chiedono aiuto. Con il COC abbiamo deciso di intensificare i controlli in vista delle festività di fine anno per quanto riguarda i green pass, la mascherina, gli assembramenti».

Un appello, poi, ai medici di base: «In un momento di grande difficoltà, chiedo loro di stare vicino ai pazienti. La vostra funzione è importantissima: basta poco, non solo le cure, anche un piccolo supporto morale. Siate presenti!».

E per finire ai cittadini: «Vi raccomando, come sempre, di essere prudenti e responsabili: di fare tamponi periodici, di evitare cenoni allargati. Vi saranno vicini anche i volontari di Protezione Civile, che vi porteranno a casa i medicinali o la spesa, se siete in quarantena. Mi aspetto da voi il consueto spirito combattivo, il buon senso e la responsabilità. Confido molto in voi, come ho sempre fatto. Forza Maiori sempre e Buon Anno Nuovo!».

