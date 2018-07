Cava de’ Tirreni, Caparezza, Cavasounds, il festival e una strada per Ciccio

Stampa

Conferenza stampa , molto partecipata, questa mattina, lunedì 23 luglio, a Palazzo di Città, per la presentazione del concerto “Prisoner 709 Tour” di Caparezza, che si svolgerà il 30 luglio prossimo presso l’area mercatale di via Palatucci.

Il Sindaco Vincenzo Servalli, il Vice Sindaco, Enrico Polichetti e il promoter Alfonso Troiano, di Anni 60 Produzioni, organizzatore del concerto cavese, hanno illustrato non solo le modalità e l’organizzazione per la realizzazione del concerto, ma anche ricordato la figura di Franco Troiano, per tutti Cicci e la stagione dei grandi concerti dei tour mondiali di artisti come Bob Dylan, Deep Purple, Clash, Pink Floyd, Tina Turner, Prince, Dire Straits, Sting, Eric Clapton, The Cure, Duran Duran, Spandau Ballet, Simply Red e tanti altri, oltre ai più grandi nomi della canzone italiana, da Pino Daniele ad Adriano Celentano, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, solo per citarne alcuni.

“Ancora oggi – afferma il Sindaco Servalli – la nostra città è ricordata per essere stata il centro dei grandi concerti di tutto il sud Italia. Quei tempi sono finiti per le norme e i criteri di sicurezza e gli spazi necessari, oggi, però, proprio con Caparezza, testiamo l’area del mercato come nuova arena e la possibilità di inserirci nei circuiti per ospitare i concerti di quegli artisti di grande qualità, con un target definito. E con la trasformazione del mai completato palazzetto dello sport in palaeventi, vogliamo avviare una nuova stagione di eventi e spettacoli non solo musicali, ma anche teatrali, per rimette al centro della regione Cava de’ Tirreni, con tutto l’indotto anche economico che ciò comporta”.

Con “CAVASOUNDS”, è stato lanciato anche una idea ed il progetto di un festival, una rassegna di artisti importanti, di prima fascia, per la prossima estate.

“Questa è casa nostra – afferma Alfonso Troiano – da qui mio padre è partito ed ha realizzato un sogno. Oggi molte cose sono cambiate, ma stiamo lavorando per realizzare un nuovo sogno, quello di riportare Cava de’ Tirreni a nuovi traguardi in campo musicale. Caparezza è un “mainstream” e con personaggi come lui che stiamo valutando la possibilità di aprire una nuova stagione di grandi concerti nella nostra città”.

Intanto, sono già state attivate le procedure per intitolare una strada a Franco Troiano.

“Di fronte a persone come Ciccio Troiano dobbiamo avere il massimo rispetto e grande gratitudine per quanto ha fatto per la nostra città – afferma il Vice Sindaco, Enrico Polichetti – abbiamo già avviato le procedure e stiamo valutando diversi luoghi per decidere quale dedicargli. Il concerto di Caparezza è una nuova sfida che stiamo intraprendendo e rientra in quelle strategie che tanti chiamano “idea di città”.

Il Concerto si svolgerà sulla terza piazzola dell’area mercatale, attrezzata per oltre 5000 posti, le altre due piazzole saranno destinate ai servizi, tutta l’area dal cimitero all’incrocio con via Salvo d’Acquisto.