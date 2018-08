Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, ora la Basilicata si defila?

Stampa

Futuro da decifrare per l’Aeroporto di Salerno. Mentre si cerca di risolvere la questione relativa alla concessione, che è la condizione per sbloccare il piano industriale della rete regionale, arrivano notizie, non proprio confortanti, dalla Basilicata. Flavia Franconi, assessore che in queste settimane sta facendo le veci del presidente Gianni Pittella, agli arresti domiciliari per l’inchiesta sulla sanità regionale, riferendo al consiglio regionale ha dovuto rintuzzare gli attacchi dell’opposizione, su tutti quelli del Movimento 5 Stelle, e ammettere (parlando con i suoi collaboratori) che se lo scalo salernitano perderà il finanziamento da 40 milioni di euro previsto dal decreto Sblocca Italia, la Regione Basilicata prenderà in considerazione l’idea di uscire dalla società di gestione.

A darne notizia il quotidiano Le Cronache oggi in edicola. Mantenendo, in quel caso, una sorta di appoggio esterno al progetto ma senza più mettere soldi nell’operazione. I primi scricchiolii a luglio, quando la Regione Campania si è fatta carico da sola dell’aumento di capitale da 3 milioni e 582mila euro.

In quel frangente Potenza non ha dato la sua adesione preferendo così scendere dal 19,6% di quote del 2015 all’attuale 15% circa. Non un disimpegno ma un segnale lanciato a Napoli e al governatore Vincenzo De Luca.

Fate presto o noi usciamo. Fonti vicine a Provincia e Camera di Commercio di Potenza raccontano a Cronache che il progetto dell’aeroporto di Salerno ha ancora numerosi sostenitori in Basilicata però al tempo stesso cresce il malcontento per dei tempi di realizzazione della struttura che si dilatano ogni anno che passa. E vale la pena di ricordare che il finanziamento da 40 milioni ha una scadenza temporale fissata al 31 dicembre prossimo, dopo quella data i soldi torneranno nel bilancio dello Stato e buonanotte.

Agli atti, inoltre, c’è una interrogazione del consigliere Gianni Perrino dei 5 Stelle, che chiede di fare chiarezza sugli investimenti effettuati sull’aeroporto di Salerno, visto che la struttura al momento è ancora ferma al palo e non è di alcuna utilità per la Basilicata.

Fonte Le Cronache