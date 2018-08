Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola venerdì 17 agosto

Stampa

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

Viadotto Gatto, è scontro sui controlli. La Giunta: «Tenuta statica soddisfacente, ora monitoraggio continuo». Lambiase: «Se fatti così non servono». L’incubo dei ponti nella provincia: dai pericoli negli Alburni al cemento armato sgretolato dal fiume Calore.

Di lato: Salerno. Allarme sisma Ma il Comune è in affanno

Rifiuti. Lavoratori interinali La Cgil si oppone al reclutamento

Capaccio Paestum. Movida fracassona. A mezzanotte stop alla musica

A centro pagina: La tragedia di Genova. Gennaro non ce l’ha fatta Scafati piange il suo autista

Di spalla: Roccapiemonte. Abusi sulla nipotina In cella nonno e madre

Angri. Travolto da un’auto Muore a 27 anni

Nocera. Schiacciato dal muro urtato dal fratello

Taglio basso: Il concerto. Riecco Fiorella, stella in Costiera. Stasera la Mannoia a Maiori: «Qui si respira la storia»

I box in alto: Mutui e prestiti. I salernitani pieni di debiti. L’indagine della Cgia di Mestre.

Sport. Salernitana. Dalla Lazio arriva l’olandese Anderson. Zito lascia i granata

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

«Viadotto Gatto, esami ok». I tecnici: niente allarmi dai piloni. Porta Ovest, cantieri al via dal 4 settembre. I primi risultati del monitoraggio sulla infrastruttura: «Condizione statica positiva e soddisfacente»

Ed ancora: Sos scuole. Senza agibilità 8 istituti su 10, arrivano 100mila euro

Di spalla: I rifiuti. «Miasmi da Sardone» Pontecagnano insorge. Tregua Ecoambiente.

A centro pagina: Dieci anni, abusi dal nonno la mamma sapeva: arrestati. Drammatica vicenda di una bimba tra Roccapiemonte e Nocera

Il dramma. Angri, la corsa fatale del centauro

La foto notizia: Schianto in auto, muoiono madre e figlia . Dolore a Eboli, incidente in Puglia

Di lato: L’emergenza. Sei scosse la terra trema niente danni torna la paura

L’inchiesta. Dischetti filtro in mare nuovo filone di indagine

Taglio basso: Il personaggio. «I 90 anni di De Crescenzo in dono la mia scazzetta»

Anderson in granata, Vacca e Ceravolo in lista. Salernitana al mercato senza risparmi: già spesi cinque milioni di euro, uno in più della scorsa stagione

I box in alto: L’Estate/1. «Jazz mon amour» Kelly Joyce a Paestum

L’Estate/2. «Canto per tutte le donne» Fiorella Mannoia a Maiori

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

L’Olivieri cedeva 4mm ogni due giorni. L’allarme lanciato per Porta Ovest ma Annunziata, intercettato: I lavori vanno avanti.

L’ingegnere Iannaccone denunciò nuovi cedimenti ma l’allarme è rimasto inascoltato. Viadotto Gatto: per i tecnici tutto a posto.

A centro pagina: La tragedia del Morandi: la Campania piange sei vittime. Morti l’autista della ditta di Scafati, Stella Boccia di Somma Vesuviana e quattro giovani di Torre del Greco

Di spalla: Provincia. La guerra dei fitti. Salerno Treading reagisce: ‘Vantiamo crediti’. Ingiunzioni di pagamento

La Clinica del Sole cambia sede: tra Le Cotoniere e le Fonderie.

Aeroporto: la Basilicata si defila dopo l’arresto di Pittella.

Taglio basso: Nocera. Arrestato 70enne per abusi su due bambine, una è la nipotina. In carcere anche la figlia dell’anziano, madre di una delle due vittime, che secondo gli inquirenti sarebbe stata al corrente delle violenze. L’altra piccola gli veniva affidata dai genitori.

Di lato: Montecorvino. Picchia l’ex e le rapina l’incasso: in manette Lorenzo Montella

Taglio basso: De Luca regala 8 milioni di euro a Ecoambiente una società in liquidazione. La denuncia di Casciello. Battipaglia bomba ecologica.

Nocera Inferiore: le grandi manovre. La crisi del Pd: Torquato si guarda intorno e strizza l’occhio a Cirielli

I box in alto: Terremoto. scossa in Molise avvertita a Salerno e provincia

