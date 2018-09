Figc Campania, Gagliano chiede intervento della Procura

Stampa

Il presidente della Figc Campania, Salvatore Gagliano chiede l’intervento del procuratore federale e della giustizia ordinaria per far chiarezza su quanto accaduto venerdì nel corso dell’assemblea delle società del Comitato regionale.

A renderlo noto è lo stesso Gagliano in una nota in cui fa sapere di aver richiesto “un intervento immediato del Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro per indagare su questo episodio e su tutto quanto successo in Campania in questi ultimi tempi”.

Il n.1 del calcio dilettantistico regionale è accusato di aver strattonato la delegata del calcio femminile Giuliana Tambaro, facendola quasi cadere dopo averle tolto il microfono.

E così “sia per difendere la mia immagine e sia per far trionfare la verità”, Gagliano ha anche dato mandato al suo legale “di informare gli organi di giustizia ordinaria per tutti gli interventi incauti e inopportuni intervenuti sulla vicenda”.

Fonte ANSA