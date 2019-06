Campania: tentano la truffa dello specchietto, l’auto segnalata

Stampa

Nella tarda mattinata di oggi un malvivente ha tentato la ormai nota truffa dello specchietto nella città di Aversa.

Un uomo a bordo di una Lancia Delta nera nella zona di Via Salvo d’Acquisto ha lanciato un oggetto contro una vettura in transito, simulando un urto tra le due auto.

L’uomo alla guida, un 40enne circa, si è lanciato all’inseguimento di una coppia di coniugi residente in zona, lampeggiando con i fari e segnalando di fermarsi.

Fortunatamente le due potenziali vittime della truffa hanno immediatamente capito che si trattava di un raggiro, proseguendo per la loro strada. Non sarebbe l’unica segnalazione giunta in questi giorni.

Fonte Cronache Caserta