Sarno: ciclisti aggrediti da cani randagi, uno di loro cade dalla bici

Stampa

Brutta avventura ieri mattina per un gruppo di ciclisti rincorsi dai cani randagi. E’ accaduto in via Sarno Palma, nella zona tra Foce e Palma Campania. Uno dei ciclisti è caduto dalla bici riportando escoriazioni in varie parti del corpo.

I tre animali randagi sono sbucati da alcuni terreni, sorprendendo i ciclisti. A darne notizia Il Mattino. Il caso, purtroppo, non è isolato. Sono tantissimi i cani lasciati in queste zone di confine, poco trafficate e controllate. Solo il mese scorso si erano verificati altri episodi di aggressioni