Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 27 Agosto

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

La mensa per pochi intimi. Carenza di spazi e di personale: solo un alunno su quattro mangia a scuola. I servizi. Tempo pieno: flop alle elementari, miraggio alle medie. E il divario con il Nord si allarga

Ed ancora: Le prove. Ritorno in classe dopo le vacanze via alle verifiche per 7668 studenti

Di spalla: Il dossier. Chioschi e bancarelle a Salerno il commercio è più «ambulante».

L’intervista. Pietrofesa: ma siamo colpiti da tasse e concorrenza sleale

A centro pagina: Navigator, sciopero della fame. De Luca: io non c’entro nulla

Il lavoro. Concorsone ecco i bus speciali per la Mostra

La foto notizia: Salernitana all’incasso arrivano i soldi della Lega. Serie B. Mercato, tre nomi per la difesa

Di lato: L’incidente. Tamponamento a catena sull’A2 dieci feriti c’è un neonato

La violenza. Pugno in faccia coma e morte dopo cinque mesi 62enne nei guai

Taglio basso: La letteratura/1. Viaggio in Campania sui passi di Pasolini

La Letteratura/2. Carter, reading ai Barbuti ricordando Durante

Bomba, gite e pellegrinaggi per gli evacuati. Il caso. Fioccano le proposte per i 36mila che dovranno lasciare le case

I box in alto: La musica/1. Ode alla città delle note. Palestine sciamano al Toro

La musica/2. Da Notre Dame a Ravello Latry magico organista

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

I promessi sposi. Il caso Campania pronto a scoppiare: De Luca e Ciarambino a braccetto… Dai navigator alla sanità, tra il Governatore e i grillini distanze enormi. Effetti del Governo Giallorosso.

Ed ancora: Salerno. Multe a raffica per la ZTL. Ventura: “Vanno annullate”. Stangata per i poveri automobilisti che parcheggiano a S. Agostino

A centro pagina: La strage di S. Alessandro. 35 anni fa la mattanza ordinata da Alfieri. I killer del boss uccisero 8 persone e ne ferirono 7: ma Gionta scappò

Di lato: Nocera Inferiore. Bombe carta e cocaina: arrestato incensurato

Vietri sul Mare. Piccoli campioni crescono: il plauso del Comune

Taglio basso: Uccise l’amico con un pugno. Chiesto il processo. Pagani: il caso desiderio

Ascea: il cartellone della vergogna. “Non siamo omofobi”. La difesa dei titolari.

