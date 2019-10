Difensore Civico, Zitarosa (Lega): ‘Carica inutile ed aggravio per i cittadini’

Stampa

In merito agli articoli apparsi stamani sui quotidiani locali secondo i quali avrei appoggiato la Maggioranza con il mio voto positivo all’abrogazione della figura del difensore civico è doveroso da parte mia precisare che il mio voto è stato dato secondo scienza e coscienza come, d’altronde, ho sempre fatto in vita mia e non per appartenenza ad un determinato gruppo politico. Sono e resto nella “Lega-Noi Con Salvini” dalla quale non ho ricevuto alcun rimprovero come da alcuni maliziosamente riferito.

Per me il difensore civico è una figura che creerebbe solo un danno economico per l’Ente, nominato altresì dalla sola Maggioranza e quindi non garante dell’imparzialità del suo operato. Se un datore di lavoro nomina come delegato sindacale il Sig. Rossi, questi farà l’interesse dei dipendenti o del datore di lavoro?

Più che un difensore civico quello che servirebbe al Comune di Salerno sarebbero la Consulta dei Consumatori e la Carta dei Servizi sottoscritta sia dal comune di Salerno che dai soggetti che gestiscono i servizi pubblici del Comune stesso. Numerosi sarebbero i benefici per i cittadini derivanti da questi due istituzioni.

Si sarebbe potuto, per esempio, chiedere ad Equitalia, ovvero alla Soget, chiarimenti sulle loro modalità di azione verificando eventuali illegittimità ed abusi con la richiesta di eliminazione in autotutela nonché la verifica della qualità e congruità del prezzo dei servizi pubblici resi agli utenti.

Si sarebbero potute chiedere informazioni sul funzionamento dei depuratori ed il perché i cittadini sono costretti a pagare la voce “depurazione” nelle fatture idriche nonché sul malfunzionamento del servizio di spazzamento pubblico ed altri servizi quando poi molti di questi non funzionano.

Insomma attraverso queste istituzioni avrebbero preso parte tutte le Associazioni dei Consumatori a titolo gratuito e si sarebbero ottenuti concreti ed innegabili benefici per tutti i cittadini salernitani che sono i più pressati e gabellati d’Italia.

Lo scrive in una nota il Consigliere comunale Giuseppe Zitarosa della Lega di Matteo Salvini a Salerno