La salernitana Sofia Marilù Trimarco alla finalissima in USA di Miss Universe

In attesa della Finalissima 2019 di Atlanta (USA) che si terrà domenica 8 dicembre che vedrà in passerella la salernitana Sofia Marilù Trimarco (Miss Universe Italy 2019) rappresentare l’Italia e sfidare sulla passerella più importante del Mondo le 100 modelle più belle del pianeta, evento che tutti potrete seguire in diretta mondiale su Fox TV il giorno della Festa dell’Immacolata alle ore 13,00, proprio dal Vallo di Diano dove è partita la scorsa estate l’avventura di Sofia si è tenuta la prima selezione per inaugurare il Tour 2020.

Questa la classifica finale della prima tappa di Miss Universe Italy in Campania e Basilicata: 1° posto per Claudia Torchia 17 anni, studentessa al Liceo Classico di Potenza a cui piace cantare, recitare e praticare nuoto, 2° posto per Ivanna Kost 17 anni studentessa in lingue di Minori appassionata di musica, moda ed amante della pizza margherita, 3° posto per Maria Grazia Rossi 17 anni di Pagani che ama le lingue e i balli caraibici.

Inoltre, una menzione va ad Antonia Di Guida 16 anni di Nocera Inferiore che è stata la più votata tra le più giovani in gara. La selezione di ieri sera si è tenuta nella sala eventi del Family Center di Polla, meravigliosa struttura polifunzionale nella zona induistriale di Polla. La sfilata è stata ben organizzata e condotta da Lino Miraldi .

L’evento inoltre, è stato arricchito da una sfilata di bambine organizzata dalla Boutique C&M Baby Love in Palomonte e coordinata da Antonella Annunziata, dalla gradita presenza direttamente dalla Corrida di Rai 1 di Tolomeo Raffaele “il Garibaldi del Cilento”, dalle fantastiche voci di Lucy Amabile e Christian Matturro. Inoltre, l’evento ha visto le modelle in gara sfilare coi capi della Boutique Kokorikò Moda di Polla . Un ringraziamento particolare va sicuramente ad Otello Antonio Sinforosa per aver promosso egregiamente l’evento, a Cilentano.it per le riprese, ad Emanuele Water Navazio per le foto, a Ferdinando Massanova per la selezione musicale, alla Signora Angela Stabile che col suo gruppo ha coordinato il trucco e parrucco delle modelle e ad Antonella Graziano per l’ospitalità .