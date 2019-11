Terremoto in Albania, alle 15.45 nuova scossa avvertita anche in Campania

Stampa

Una nuovo terremoto a scosso l’Albania poco prima delle 16, ora italiana. Il sisma – informa l’Ingv – è stato di magnitudo 5.2 e l’epicentro è stato localizzato in mare lungo la costa settentrionale, poco distante da quello di magnitudo 6.5 del terremoto che ha sconvolto il Paese delle Aquile poco prima dell’alba di martedì. In seguito al nuovo evento il ministero della Difesa albanese ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese.

La nuova scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia, Campania e Basilicata, come anche il sisma che in mattinata ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Si tratta della terza replica più forte per intensità dal terremoto delle 3.54 di martedì che ha provocato 27 vittime, tra i quali tre bambini fra i 4 e gli 8 anni e nove donne. I dispersi, invece, sarebbero ancora una quindicina.