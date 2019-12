Violento temporale a Salerno, segnalazioni ed allagamenti in città

Stampa

LE PREVISIONI PER VENERDI’

Nel corso della serata sulla città di Salerno poco dopo le 21 si è abbattuto un violento nubifragio che ha creato enormi disagi alla viabilità ordinaria e non solo. Strade allagate,e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione dal centro alla periferia dove in pochi minuti sonodecine e decine didi pioggia. Segnalazioni ci arrivano da molti cittadini che manifestano preoccupazione per alcuni sottopassi.

Intanto secondo le previsioni meteo del 20 dicembre anche la giornata di venerdì sarà di forte maltempo sull’Italia. Piogge e temporali hanno già fatto la loro comparsa su diverse regioni, e secondo gli esperti la situazione andrà a peggiorare nelle prossime ore. Una forte ondata di maltempo sta infatti per colpire diverse zone del Paese. Sarà quindi un venerdì nero sul fronte meteo, contrassegnato da vento, forti piogge e copiose nevicate.

In un primo momento le precipitazioni non risulteranno particolarmente violente, ma col passare delle ore la situazione è destinata a peggiorare. Intensi fenomeni con elevati cumulati di pioggia sono attesi su Liguria, Piemonte e alta Lombardia, con nevicate copiose su tutte le rispettive aree alpine sopra i 1100/1200 metri. Durante il pomeriggio il meteo andrà peggiorando anche sulla Sardegna e sulla Toscana, mentre in serata la parte più attiva delle precipitazioni si sposterà verso levante.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il 20 dicembre. È allerta rossa per rischio idrogeologico sull’intero territorio della regione Liguria, allerta arancione su gran parte della Lombardia, sull’area sud-orientale del Piemonte e sui Bacini centrali emiliani. L’allerta gialla sarà sul Friuli Venezia Giulia, restanti zone dell’Emilia-Romagna, gran parte di Piemonte e Lombardia, Toscana centro settentrionale, parte di Lazio e Campania, Umbria e Sardegna.