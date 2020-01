Chi ride vive a lungo e chi mugugna no! (di Claudio Tortora)

Stampa

La risoterapia è ormai prototipo del vivere sano made 2012. Sono stati chiamati adillustrarla, gli scienziati della risata di tutto il mondo: cabarettisti, caratteristi ,clownetc..

Ormai questo mestiere all’improvviso è stato eletto a professione di rango, con tutte le evoluzioni e le involuzioni del caso. Personalmente mi sono dedicato da oltre trenta anni, a promuovere e diffondere la risata ed il mio credo, facendo, decine di migliaia di adepti.

Adepti che alla malinconia, oppongono la risata, riuscendo così molto spesso a vincere, due pericolosi avversari che sono: la depressione e l’ipocondria.

Ai lettori di questo quotidiano, allora intendo regalare una ricetta completa di questa

nuova scienza, con tanto di posologia allegata.

Tisana RISATA

COMPOSIZIONE

70 minuti di spettacolo contengono:

Principio attivo: battute e gag

Eccipienti: Mimica costumi e situazioni del vivere quotidiano

CONFEZIONE

Uno spettacolo da 60-70 minuti esclusivamente via teatro

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Stati ansiosi depressivi di agitazione ed irritabilità- -noia,aggressività

CONTROINDICAZIONI

In soggetti particolarmente a rischio (suscettibili, malinconici cronici, poveri di

spirito, cattivi, malpesanti) è consigliabile evitare il dosaggio sarebbe inutile e dannoso

anche per chi propone la terapia stessa.

PRECAUZIONI D’USO

Si consiglia di evitare chi usa il turpiloquio nascondendosi dietro il paravento

dell’ammazzamoralisti.

La risata è bella quando non è provocata da nessun facile e scontato appoggio, come

può essere la cattiva parola, se no lo spettatore che viene colto alla sprovvista dalla

risata grassa, diventa subito dopo un DIVERTITO PENTITO!

POSOLOGIA

Uno spettacolo teatrale a settimana per almeno tre mesi

PRECAUZIONI D’USO

Pannoloni contro la diuresi, per quelli che si fanno troppo coinvolgere.

A Chi volesse usare una terapia leggera dove il rischio di ridere è molto limitato,

suggeriamo i prodotti omeopatici che sono prodotti dalle reti televisive.

Se non dovesse funzionare, si consiglia vivamente, di fare una anamnesi seria, del

proprio modo di vivere, sottolineando in rosso, l’eccesso di irritabilità, di invidia, di

gelosia, di insensibilità.

Questi sono veri e propri antidoti della risata,che bisognerebbe eliminare ,per poter

fruire di tutti i benefici, che la nostra cura prevede.

Chi seguirà il consiglio, raccoglierà i suoi frutti..

Allora alla prossima e..buona risata a tutti!!!!!

Claudio Tortora